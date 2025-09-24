Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan unternimmt alle seine Anstrengungen, um zügige Umsetzung der TRIPP-Route sicherzustellen

New York, 24. September, AZERTAC

„Am 8. August dieses Jahres wurde eine Gemeinsame Erklärung zwischen Aserbaidschan und Armenien in Washington unterzeichnet, die von US-Präsident Donald Trump bezeugt wurde. Diese Erklärung bildete die Grundlage für die “Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand“ (TRIPP), die eine ununterbrochene Verbindung zwischen dem Kernland von Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan gewährleisten wird“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 6. Kaspischen Wirtschaftsforums: „Verkehr, Finanzen und Energie über den Mittleren Korridor“.

„Ich bin überzeugt, dass TRIPP, das nächste entscheidende Segment des Mittleren Korridors, als eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen Asien und Europa dienen wird. Es wird die Transitkapazitäten für internationale Frachttransporte erweitern und zur Prosperität der Länder der umliegenden Region sowie ihrer Integration in globale Lieferketten beitragen. TRIPP bietet zudem ein enormes Potenzial für die zukünftige Transportierung von Energieressourcen, den Export von Elektrizität – insbesondere erneuerbarer Energie, sowie die Verlegung von Glasfaserleitungen, wodurch die Region zu einem internationalen Knotenpunkt für Handel und digitale Kommunikation wird. Aserbaidschan hat alle seine Anstrengungen unternommen, um die zügige Realisierung dieser Route sicherzustellen“, betonte der Staatschef.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin