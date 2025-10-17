Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war historisch ein einzigartiger Ort, an dem verschiedene Zivilisationen aufeinander trafen
Baku, 17. Oktober, AZERTAC
Aserbaidschan war im Laufe der Geschichte ein einzigartiger Ort, an dem viele verschiedene Kulturen, Religionen und Traditionen aufeinander trafen.
Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Ansprache an die Teilnehmer der Internationalen Konferenz der Asiatischen Politischen Parteien und der 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats.
Der Staatschef wies darauf hin, dass die multinationale und multireligiöse Gesellschaft unseres Landes eine wichtige Rolle in der sozial-politischen Entwicklung spielt, da alle Vertretungen von Religionen und ethnischen Gruppen in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts, Vertrauens und Friedens zusammenleben.
„Der Erhalt der Traditionen von Multikulturalismus und Toleranz ist ein untrennbarer Bestandteil der sozio-kulturellen Grundlagen der aserbaidschanischen Gesellschaft und bildet eine der Hauptlinien der Staatspolitik“, so Präsident Ilham Aliyev.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Stellvertretender Premierminister Samir Scharifov trifft ICAPP- Delegation
- 16.10.2025 [21:15]
Vor Selenskyj-Besuch: Telefonat zwischen Trump und Putin
- 16.10.2025 [21:02]
Aserbaidschan und Israel diskutieren Perspektiven der Gesundheitskooperation
- 16.10.2025 [20:00]
Britischer Forscher: Arbeiten in Karabach sind ein Modell für die ganze Welt
- 16.10.2025 [19:38]
Baku veranstaltet Woche der italienischen Küche
- 16.10.2025 [18:41]
Aserbaidschan exportiert mehr als 330 Tausend Tonnen Methanol
- 16.10.2025 [17:44]
La Liga: Bei welchem Top-Star Zidane "Gänsehaut" bekommt
- 16.10.2025 [17:39]
In Thüringen sollen 1,6 Millionen Bäume gepflanzt werden
- 16.10.2025 [17:19]
Aserbaidschan und China führen gemeinsame robotergestützte Operation durch
- 16.10.2025 [16:53]
Lebensmittelkonzern Nestle will 16.000 Stellen abbauen
- 16.10.2025 [16:35]
Der Goldpreis steigt weiter
- 16.10.2025 [15:03]
Ölpreis an Börsen zugelegt
- 16.10.2025 [14:27]
Preis von Azeri Light legt zu
- 16.10.2025 [11:21]
Guinness-Rekord: Dieser Mann hat 2253 Namen
- 16.10.2025 [11:15]
Aserbaidschan und Korea erörtern militärische Zusammenarbeit
- 15.10.2025 [20:50]
Ramil Hasan zum neuen Generalsekretär der TURKPA gewählt
- 15.10.2025 [19:32]
Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule
- 15.10.2025 [18:20]
Formel 1 passt Qualifyingmodus ab 2026 an
- 15.10.2025 [17:48]
Messi mit zwei Assists in seinem "Wohnzimmer"
- 15.10.2025 [17:27]
Gräfin Anna Divina Beatris: Leylas Arbeit hat mich besonders fasziniert
- 15.10.2025 [17:21]
Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen
- 15.10.2025 [16:20]
Unicef rechnet bereits 2025 mit 20 Prozent weniger Geld
- 15.10.2025 [16:07]
3. Nationales Städteforum in Khankendi
- 15.10.2025 [14:03]
In Baku findet Aserbaidschanisch–Belarusisches Wirtschaftsforum statt
- 15.10.2025 [13:31]
Preis von Azeri Light fällt auf dem Weltmarkt um mehr als 3 %
- 15.10.2025 [12:29]
In Berlin internationale Kunstausstellung „MAMA – Mother Nature“ eröffnet
- 15.10.2025 [12:09]
Ölpreise an Börsen gesunken
- 15.10.2025 [11:34]
Serbische Delegation besucht Aserbaidschan
- 14.10.2025 [20:54]
Bevölkerungsstand: Amtliche Einwohnerzahl Aserbaidschans
- 14.10.2025 [20:36]
La Liga: FC Barcelona länger ohne Robert Lewandowski
- 14.10.2025 [17:24]
FIFA: Historische Niederlage für Brasilien
- 14.10.2025 [17:17]
Chinas Außenhandel wächst um vier Prozent im laufenden Jahr
- 14.10.2025 [16:55]
Künstliche Intelligenz: Kalifornien beschließt Regulierung von KI-Chatbots
- 14.10.2025 [16:26]
Frankreich: Ex-Präsident Sarkozy muss Haftstrafe am 21. Oktober antreten
- 14.10.2025 [15:53]
WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Nord-Irland 1:0
- 14.10.2025 [15:46]
Mehr als 60 Tote bei Unwetter in Mexiko
- 14.10.2025 [15:10]
Preis von Azeri Light gibt nach
- 14.10.2025 [13:12]
Microsoft soll Preise für KI künstlich in die Höhe getrieben haben
- 14.10.2025 [12:20]
Aserbaidschanische Judokas mit sieben Medaillen bei Lima Grand Prix 2025
- 14.10.2025 [11:45]