Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan war historisch ein einzigartiger Ort, an dem verschiedene Zivilisationen aufeinander trafen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschan war im Laufe der Geschichte ein einzigartiger Ort, an dem viele verschiedene Kulturen, Religionen und Traditionen aufeinander trafen.

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Ansprache an die Teilnehmer der Internationalen Konferenz der Asiatischen Politischen Parteien und der 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats.

Der Staatschef wies darauf hin, dass die multinationale und multireligiöse Gesellschaft unseres Landes eine wichtige Rolle in der sozial-politischen Entwicklung spielt, da alle Vertretungen von Religionen und ethnischen Gruppen in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts, Vertrauens und Friedens zusammenleben.

„Der Erhalt der Traditionen von Multikulturalismus und Toleranz ist ein untrennbarer Bestandteil der sozio-kulturellen Grundlagen der aserbaidschanischen Gesellschaft und bildet eine der Hauptlinien der Staatspolitik“, so Präsident Ilham Aliyev.