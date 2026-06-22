Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanisch-turkmenische Zusammenarbeit im Bereich Transport und Logistik trägt langfristigen Charakter

Baku, 22. Juni, AZERTAC

„Heute wurde auch ausführlich über den Bereich Transport und Logistik gesprochen. Selbstverständlich hat die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in diesem Bereich bereits langfristigen Charakter. Ich würde sogar sagen, dass sie nicht nur für uns und nicht nur für unsere Nachbarstaaten, sondern auch für ein weites geografisches Gebiet von strategischer Bedeutung ist.“

Wie AZERTAC berichtet, erklärte dies Präsident Ilham Aliyev in einem gemeinsamen Pressestatement mit dem Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow.

Das Staatsoberhaupt fügte hinzu: „Denn heute gibt es weltweit nicht allzu viele zuverlässige und sichere Verkehrswege, die Länder miteinander verbinden, die untereinander zusammenarbeiten. Dies ist eine große Errungenschaft.“