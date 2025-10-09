Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschanischer Staat unternimmt erhebliche Anstrengungen, die internationale Gemeinschaft auf Thema vermisster Personen aufmerksam zu machen

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

„Der aserbaidschanische Staat setzt weiterhin erhebliche Anstrengungen daran, die internationale Gemeinschaft auf das Thema der vermissten Personen aufmerksam zu machen“, schrieb Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer der internationalen Konferenz „Anstrengungen bündeln und die Zusammenarbeit zur Lösung des Problems der vermissten Personen verstärken“.

Der Staatschef stellte fest, dass Aserbaidschan seit 2002 Resolutionen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu vermissten Personen initiiert hat und die Staaten sowie internationalen Organisationen auffordert, diesbezüglich notwendige Maßnahmen zu ergreifen. „Meiner Ansicht nach sollte die UNO ihre Bemühungen in diesem Bereich weiter intensivieren“, fügte der Präsident hinzu.