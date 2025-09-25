Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschans Währungsreserven sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden

Baku, 25. September, AZERTAC

Vor Kurzem haben zwei führende internationale Ratingagenturen („Moody’s“ und „Fitch“) das Rating Aserbaidschans erhöht.

Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass dies das Niveau der wirtschaftlichen Stabilität, der starken fiskalischen Disziplin und des günstigen Investitionsklimas in unserem Land bestätigt.

Unsere Auslandsschulden betragen lediglich 6,5 Prozent des BIP, was zu den niedrigsten Werten weltweit zählt. Die Währungsreserven Aserbaidschans sind etwa 16-mal höher als unsere Auslandsschulden.