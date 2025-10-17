Präsident Ilham Aliyev: Asiatischer ICAPP-Kulturrat ist wichtige Plattform für Förderung interkulturellen Dialogs auf dem Kontinent

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Der Asiatische Kulturrat der ICAPP ist eine wichtige Plattform, um das Potenzial des interkulturellen Dialogs auf dem Kontinent sichtbar zu machen.

AZERTAC zufolge erklärte dies der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev in der Ansprache an die Teilnehmer der 4. Sitzung des Asiatischen Kulturrats der Internationalen Konferenz Asiatischer Politischer Parteien (ICAPP).

Das Staatsoberhaupt wies in seiner Ansprache darauf hin, dass das diesjährige zentrale Thema der Sitzung des Asiatischen Kulturrats dem neuen globalen Ordnungssystem gewidmet ist, das auf humanistischen und inklusiven Grundlagen aufgebaut ist und mit den aktuell wichtigsten Prioritäten der Menschheit übereinstimmt.