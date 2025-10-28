Präsident Ilham Aliyev besichtigt Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und weiht Dorf Mammadbeyli im Bezirk Zangilan ein VIDEO

Zangilan, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev besichtigte am 28. Oktober den Fortschritt der zweiten Phase des Dorfes Aghali und nahm an der Eröffnung des Dorfes Mammadbeyli im Bezirk Zangilan teil.

Die zweite Phase umfasst den Bau von 103 Häusern, darunter 55 zweiraumige Einzelhäuser sowie drei dreistöckige, zweiblöckige Reihenhausgebäude mit 36 Einraum- und 12 Zweiraumwohnungen.

Alle Häuser im Dorf sind an Kommunikationsleitungen angeschlossen. Alle Wohn- und Nichtwohngebäude sind mit Gas versorgt, und in den Häusern wurden Kombikessel installiert.

Ein Park von über 2 Hektar Fläche wurde ebenfalls eingerichtet. Er dient als offene Erholungs- und Freizeitzone für die Bewohner der Dörfer Aghali und Mammadbeyli sowie für Besucher. Die Parkanlage ist in fünf funktionale Zonen unterteilt, wobei alle notwendigen Bedingungen für Kindererholung, Sport und Unterhaltung geschaffen wurden. Auf dem gesamten Gelände wurden verschiedene Bäume und Zierpflanzen gepflanzt.

x x x

Anschließend nahm der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev an der Eröffnung des Dorfes Mammadbeyli im Bezirk Zangilan teil.

Dem Staatsoberhaupt wurde über die im Dorf geschaffenen Einrichtungen berichtet.

Das Dorf erstreckt sich über 51,6 Hektar und umfasst 188 Einzelhäuser: 39 zweiraumige, 55 dreiraumige, 55 vierraumige und 39 fünfraumige Wohneinheiten. Jedes Haus verfügt über einen eingezäunten Hof, Solarpaneele sowie Anschlüsse an Wasser, Strom, Gas und Hochgeschwindigkeitsinternet. Die inneren Straßen sind vollständig asphaltiert.

Zwei multifunktionale Nichtwohngebäude wurden errichtet, und die Verwaltungsgebäude sowie Stützmauern und Durchgangsmauern sind mit künstlerischen Gestaltungen versehen, die das optische Erscheinungsbild des Dorfes aufwerten.

Mammadbeyli liegt in der Nähe des Dorfes Aghali und ist über einen eigenen Durchgang mit diesem verbunden, was wirtschaftliche Effizienz und leichten Zugang zur Infrastruktur von Aghali gewährleistet, einschließlich einer Sekundarschule für 360 Schüler, einem Kindergarten mit 60 Plätzen, einem Familiengesundheitszentrum, Haushaltsdiensten, einem Servicezentrum, einer Apotheke, einem Markkomplex und weiteren Einrichtungen.

Nach der Besichtigung der Dorfeinrichtungen traf Präsident Ilham Aliyev die Bewohner, die nach Mammadbeyli und Aghali umziehen, und überreichte ihnen persönlich die Schlüssel zu ihren Häusern.