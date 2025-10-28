Präsident Ilham Aliyev besucht agrochemische Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Sabirabad, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober machte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, mit den Aktivitäten der agrochemischen Produktionsanlage von „Humix“ GmbH im Industriebezirk Sabirabad vertraut.

Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov informierte den Präsidenten über den Industriebezirk Sabirabad, der 2017 durch einen Erlass des Präsidenten gegründet wurde. Auf einer Fläche von 20,3 Hektar verfügt der Bezirk über die gesamte notwendige Infrastruktur für Unternehmensaktivitäten. Bis heute wurden acht Bewo Unternehmen registriert, wodurch über 100 Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 10 Millionen Manat investiert wurden.

„Humix“ GmbH wurde 2021 Unternehmen des Industriebezirks. Die Anlage produziert organisch-mineralische (Pulver), chemische (flüssige und Pulver-) und granulierte Düngemittel unter Verwendung von Technologien aus der Türkei, China und lokalen Quellen. Die jährliche Produktionskapazität beträgt 18.000 Tonnen und deckt sowohl den Inlandsbedarf als auch den Exportmarkt. Die Anlage beschäftigt 16 Personen dauerhaft.

Mit einer Investition von 1,45 Millionen Manat stellte der aserbaidschanische Fonds zur Unternehmensentwicklung unter dem Ministerium für Wirtschaft einen präferenziellen Kredit von 497.000 Manat bereit und erteilte ein Investitionsanreiz-Zertifikat, um die Anlage zu unterstützen.