Präsident Ilham Aliyev besucht Denkmal für die Volkshelden in Peking AKTUALISIERT

Peking, 23. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat im Rahmen seines Staatsbesuchs in China am Mittwoch, dem 23. April das Denkmal für die Volkshelden in Peking besucht.

Zu Ehren des aserbaidschanischen Präsidenten wurde auf dem Platz, auf dem sich das Denkmal befindet, eine Ehrenformation aufgestellt.

Die Nationalhymnen von Aserbaidschan und China wurden intoniert.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Kranz am Denkmal nieder.