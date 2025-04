Präsident Ilham Aliyev besucht Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria in Baku AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 25. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 25. April, haben Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria in Baku besucht, um ihr Beileid zum Tod von Papst Franziskus auszusprechen.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady wurden von dem Apostolischen Nuntius der Katholischen Kirche in Aserbaidschan, Bischof Vladimir Fekete, empfangen.

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva trugen sich hier in das Kondolenzbuch ein.

Das Staatsoberhaupt und die First Lady führten anschließend ein Gespräch mit Vladimir Fekete.

Präsident Ilham Aliyev erinnerte während des Gesprächs an seine Treffen mit Papst Franziskus und den Besuch des Papstes in Baku. Er betonte, dass das Treffen des Papstes mit Vertretern religiöser Gemeinschaften, die in Aserbaidschan tätig sind, in der Heydar-Moschee eine klare Botschaft über die Bedeutung der Einheit der Menschen übermittelte. Der Präsident sagte, dass Papst Franziskus in Erinnerung bleiben als eine bescheidene Person werde, die die Bedürfnisse und Hoffnungen der einfachen Menschen teilte. First Lady Mehriban Aliyeva erinnerte ebenfalls an ihre Treffen mit Papst Franziskus.

Vladimir Fekete drückte dem Staatsoberhaupt und der First Lady seine Dankbarkeit für ihr Beileid aus und sagte, dass Papst Franziskus ein wahres Vorbild als Leiter der Katholischen Kirche gewesen sei.