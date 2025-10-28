Präsident Ilham Aliyev besucht Wasserfilter-Produktionsanlage in Sabirabad VIDEO

Sabirabad, 28. Oktober, AZERTAC

Am 28. Oktober besuchte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, die Wasserfilter-Produktionsanlage von „Firtina Su Sistemleri“ GmbH im Industriebezirk Sabirabad.

„Firtina Su Sistemleri“ GmbH wurde 2024 als Unternehmen des Industriebezirks Sabirabad registriert.

Die Anlage, mit einem Projektwert von etwa 1,2 Millionen Manat, produziert Ausrüstung zur Flüssigkeitsfiltration und -reinigung unter Verwendung von chinesischer Technologie. Geplant ist die jährliche Herstellung von 210.000 Filtern und 15.000 Wasserfiltergeräten. Die Produkte, einschließlich Geräte und Ersatzteile, werden sowohl auf dem Inlandsmarkt geliefert als auch nach Kasachstan, Usbekistan und in die Türkei exportiert.

Derzeit beschäftigt die Anlage 50 Personen, mit Plänen, die Beschäftigung in naher Zukunft zu erweitern.