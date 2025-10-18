Präsident Ilham Aliyev: Beziehungen Kasachstans zu Aserbaidschan sind ein Beispiel für Brüderlichkeit und Vertrauen

Baku, 18. Oktober, AZERTAC

Während Astana sich auf den Staatsbesuch des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, vorbereitet, veröffentlichte die kasachische Nachrichtenagentur Kazinform ein exklusives Interview mit Seiner Exzellenz. Im Gespräch äußerte sich Präsident Aliyev zur bilateralen Zusammenarbeit mit Kasachstan sowie zu laufenden Partnerschaften in den Bereichen Handel, Energie, Kultur und der Organisation der Turkstaaten (OTS).

AZERTAC präsentiert das Interview:

– Exzellenz, Ihr Staatsbesuch in der Republik Kasachstan steht unmittelbar bevor. Wie würden Sie den aktuellen Stand der politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan charakterisieren, und welche Erwartungen knüpfen Sie an den bevorstehenden Besuch?

– Die politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan zeichnen sich heute durch ein hohes Maß an Stärke und gegenseitigem Vertrauen aus. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir – basierend auf den historischen Bande der Brüderlichkeit, Freundschaft und gegenseitigen Unterstützung sowie auf dem soliden Fundament unserer gemeinsamen turkischen Identität, ähnlicher kultureller Traditionen und spiritueller Werte unserer Völker – eine echte strategische und verbündete Partnerschaft aufgebaut.

Ein entscheidender Faktor für die Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit ist zweifellos der aktive und konstruktive Dialog auf höchster Ebene. Dieser gibt der umfassenden Vertiefung der zwischenstaatlichen Beziehungen in allen Bereichen stets neue Impulse.

In den letzten drei Jahren werde ich zum siebten Mal das brüderliche Kasachstan besuchen. Es freut mich sehr, bei jedem Besuch eine dynamische Entwicklung und neue Errungenschaften zu beobachten. Diese Erfolge spiegeln die zielgerichtete und klug abgestimmte Staatspolitik wider, die unter der Führung von Präsident Kassym-Schomart Kemelewitsch Tokajew durchgeführt wird. Ich bin besonders beeindruckt von der erfolgreichen Umsetzung von Reformen, die auf die Modernisierung des Landes und die Diversifizierung seiner Wirtschaft abzielen. Ich möchte unseren kasachischen Brüdern und Schwestern zu diesen Ergebnissen herzlich gratulieren.

Im gleichen Zeitraum hat Präsident Kassym-Schomart Kemelewitsch Tokajew Aserbaidschan sechs Mal besucht. All dies belegt unser beiderseitiges Engagement für die Entwicklung einer umfassenden Partnerschaft und strategischen Zusammenarbeit. Regelmäßige Kontakte ermöglichen es uns darüber hinaus, aktuelle Fragen auf der Tagesordnung zeitnah zu klären und unsere Positionen in zentralen Kooperationsbereichen zu koordinieren.

In diesem Zusammenhang möchte ich erneut meinen aufrichtigen Dank an das brüderliche Kasachstan für den Bau des Kurmangasy-Zentrums für kreative Kinderarbeit in der befreiten Stadt Füsuli aussprechen. Dieses Zentrum hat sich zu einer wichtigen kulturellen und bildungsbezogenen Institution entwickelt und bietet derzeit etwa 100 Kindern eine Ausbildung.

Im Laufe der Jahre haben wir ein solides Vertrags- und Rechtsgrundlage geschaffen – rund 170 Dokumente – und effektive Mechanismen für die produktive Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft, Investitionen, Kultur, Humanitäres und anderen Sphären etabliert. Besonders hervorheben möchte ich die Bedeutung des Vertrags über strategische Partnerschaft und verbündete Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan, dessen 20-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr gefeiert haben. Dieses Dokument bildete eine solide Grundlage für die Entwicklung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und ermöglichte deren erhebliche Ausweitung in allen Richtungen.

Ebenso betonen möchte ich die Relevanz des Obersten Zwischenstaatlichen Rates, dessen erste Sitzung im vergangenen Jahr während des Staatsbesuchs des Präsidenten Kasachstans in Aserbaidschan stattfand. Bei der bevorstehenden zweiten Sitzung in Astana werden weitere Perspektiven für die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit und Schritte zur Erhebung der bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe erörtert.

Aserbaidschan und Kasachstan kooperieren auch effektiv in multilateralen Formaten, insbesondere innerhalb internationaler und regionaler Organisationen wie den Vereinten Nationen (UNO), der Organisation der Turkstaaten (OTS), der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIZ) sowie der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) – und anderen. Unsere Länder unterstützen sich gegenseitig auf internationaler Bühne und vertreten bei vielen Fragen gemeinsame Positionen.

– Wie hat sich die Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen Aserbaidschan und Kasachstan in den letzten Jahren entwickelt?

– Der Umfang unserer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen ist sehr breit gefächert. Es freut mich, eine stetige Dynamik in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit festzustellen. Beide Länder setzen konsequent gemeinsame Initiativen um und weiten die Kooperation in verschiedenen Wirtschaftssektoren aus. Dieser Fortschritt ist das Ergebnis einer zielgerichteten Staatspolitik, eines aktiven Dialogs zwischen Wirtschaftsvertretern sowie unseres gemeinsamen Engagements für eine auf Partnerschaft basierende Zusammenarbeit.

Derzeit sind etwa 250 Unternehmen mit kasachischer Kapitalbeteiligung in Aserbaidschan registriert. Dies ist ein Ausdruck des großen Vertrauens in das Investitionsklima und schafft eine stabile Basis für die weitere Ausweitung der wirtschaftlichen Kooperation.

Auch im bilateralen Handel ist ein deutlich positiver Trend erkennbar: Im Jahr 2024 belief sich der bilaterale Handelsumsatz auf 470 Millionen US-Dollar, und im Zeitraum Januar bis August 2025 erreichte er bereits 547 Millionen US-Dollar – mehr als das Dreifache im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum. Dieser Zuwachs ist insbesondere der effektiven Nutzung des Potenzials des Mittleren Korridors sowie der systematischen Modernisierung der Transport- und Logistikinfrastruktur zu verdanken.

Auch die Investitionszusammenarbeit entwickelt sich dynamisch: Die aserbaidschanischen Investitionen in die kasachische Wirtschaft betragen derzeit 225 Millionen US-Dollar, während kasachische Investitionen in Aserbaidschan 136 Millionen US-Dollar ausmachen. Diese Zahlen belegen das gegenseitige Interesse an einer langfristigen Partnerschaft und nachhaltigen Entwicklung.

– Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit in den Bereichen Transport, Logistik, Öl- und Gassektor sowie erneuerbare Energien? Welche Bedeutung hat der Mittlere Korridor für beide Länder? Was wird zur Effizienzsteigerung der Häfen von Aktau und Alat unternommen?

– Die Zusammenarbeit im Bereich Transport und Logistik ist von strategischer Bedeutung. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum und die Integration regionaler Märkte. Der fortlaufende Ausbau der Infrastruktur sowie die Schaffung tariflicher und logistischer Vorteile schaffen günstige Bedingungen für die Steigerung des Güterverkehrsvolumens und die Vertiefung bilateraler Beziehungen.

Heute zeigt sich in diesem Bereich ein deutlicher Fortschritt: Im Jahr 2024 überstieg das Volumen der Transittransporte zwischen Aserbaidschan und Kasachstan 3,5 Millionen Tonnen – ein Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr. Der Mittlere Korridor spielt dabei eine Schlüsselrolle für eine stabile und effiziente Konnektivität.

Im Jahr 2022 wurde in der Stadt Aktau die Roadmap 2022–2027 zur Entwicklung und zum Betrieb des Mittleren Korridors unterzeichnet – ein trilaterales Dokument zwischen der Türkei, Aserbaidschan und Kasachstan. Es sieht unter anderem die synchronisierte Entwicklung der Transport- und Logistikinfrastruktur, die Optimierung von Abläufen, die Anwerbung zusätzlicher Frachten, eine einheitliche Tarifpolitik, den Aufbau eines Netzes von Logistikzentren und die Lösung weiterer Schlüsselfragen vor.

Ein wichtiges Infrastrukturprojekt ist die Verlegung eines Unterwasser-Glasfaserkabels im Kaspischen Meer zwischen Kasachstan und Aserbaidschan. Der Bauvertrag wurde im März 2025 in Baku unterzeichnet, die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Dieses Projekt wird die digitale Integration stärken.

Im Öl- und Gassektor wurde ein Generalabkommen über den Transit kasachischen Öls im Umfang von 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr über die Strecke Aktau–Jeyhan zwischen SOCAR und „KazMunayGas“ unterzeichnet. 2024 wurde eine Vereinbarung über eine schrittweise Erhöhung der Transitmengen und eine Senkung der Tarife getroffen.

Zur Effizienzsteigerung der Häfen von Aktau und Alat werden Maßnahmen zur Modernisierung der Infrastruktur, zur Erneuerung von Rollmaterialien und weitere Optimierungen umgesetzt. All dies stärkt die Rolle des Mittleren Korridors als zentrale Transitroute zwischen Europa und Asien.

Im Bereich der industriellen Zusammenarbeit nimmt die Kooperation im Schiffbau ebenfalls eine wichtige Stellung ein.

Auch die Entwicklung grüner Energie spielt eine bedeutende Rolle auf unserer bilateralen Agenda. Im Jahr 2024 haben Aserbaidschan, Kasachstan und Usbekistan eine Reihe strategischer Abkommen und Memoranden unterzeichnet, die auf die Integration ihrer Energiesysteme und die Förderung erneuerbarer Energiequellen abzielen. Diese Initiativen spiegeln das gemeinsame Bekenntnis unserer Staaten zu nachhaltiger Entwicklung und dem Übergang zu umweltfreundlichen Technologien wider.

– Wie bewerten Sie die Rolle der Organisation der Turkstaaten bei der Stärkung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan?

— Die Organisation der Turkstaaten (OTS) spielt eine Schlüsselrolle bei der Stärkung der brüderlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan. Sie dient als wirksame Plattform für die Vertiefung des politischen Dialogs, den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen sowie die Entwicklung der humanitären Zusammenarbeit.

Die 2009 im uralten aserbaidschanischen Gebiet Nachitschewan gegründete OTS hat einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Kooperation und zur Festigung der Solidarität unter den turkischen Völkern und Ländern geleistet. Im vergangenen Jahr fand in Schuscha das erste informelle Gipfeltreffen statt, und vor Kurzem wurde in Gabala der 12. Gipfel der Staatsoberhäupter der OTS abgehalten. Bei diesen hochrangigen Treffen wurden zentrale Fragen der Zusammenarbeit unserer Länder im Rahmen der Organisation konstruktiv erörtert, und es wurden Erklärungen unterzeichnet, die auf die Stärkung der OTS, die Konsolidierung der turkischen Welt sowie die Erweiterung ihres politischen, wirtschaftlichen und militärischen Potenzials abzielen – mit dem Ziel, sie zu einem Machtzentrum auf der globalen Bühne zu entwickeln.

In den Bereichen Kultur, Humanitäres und Bildung ist die Zusammenarbeit unserer Länder innerhalb der OTS systematisch und fortschrittlich. Gemeinsame Initiativen umfassen eine Vielzahl von Bereichen – von der Organisation von Festivals, Ausstellungen, literarischen Abenden und Konferenzen bis hin zur aktiven Zusammenarbeit akademischer und Bildungseinrichtungen.

Im Rahmen der OTS arbeitet auch die Internationale Turkische Akademie erfolgreich. Sie spielt eine wichtige Rolle in der Forschung und bei der Stärkung wissenschaftlicher und bildungspolitischer Verbindungen. Zudem kooperieren wir eng innerhalb von TURKSOY, der Stiftung für Türkische Kultur und Kulturerbe, der Parlamentarischen Versammlung der Turkstaaten (TURKPA) und anderen internationalen Organisationen, was erneut das hohe Maß an Vertrauen zwischen Aserbaidschan und Kasachstan belegt.

Ich möchte insbesondere auf die historische Bedeutung des Ersten Turkologischen Kongresses hinweisen, der 1926 in Baku stattfand. Dieses Ereignis war ein bedeutender Meilenstein für die Entwicklung der türkischen Wissenschaft, Kultur und Einheit. Im kommenden Jahr begehen wir das 100-jährige Jubiläum dieses bemerkenswerten Forums, und dessen feierliche Würdigung ist im Rahmen der OTS vorgesehen.

– Wie eng kooperieren unsere Länder in den Bereichen Kultur und Humanitäres?

— Wie ich bereits betont habe, sind unsere Völker durch eine jahrhundertealte gemeinsame Geschichte, Kultur, Religion und gemeinsame Werte miteinander verbunden. Die Entwicklung kultureller Beziehungen spielt eine wichtige Rolle bei der Annäherung unserer Völker und der Festigung der brüderlichen Bande.

Im Jahr 2023 fanden in Aserbaidschan die Tage der kasachischen Kultur statt, und im Jahr 2024 wurden in Kasachstan die Tage der aserbaidschanischen Kultur veranstaltet. Solche Veranstaltungen spiegeln die dynamische Entwicklung der kreativen Zusammenarbeit zwischen unseren Völkern wider und tragen zur gegenseitigen Bereicherung der kulturellen Traditionen beider Länder bei.

Mit großer Zufriedenheit erwähne ich die Veröffentlichung der Erzählungssammlung „Nachtschuss“ von Kemel Tokajew – einem der herausragendsten Persönlichkeiten, die einen großen Beitrag zur Entwicklung der kasachischen Literatur geleistet haben – in aserbaidschanischer Sprache.

Im Jahr 2023 fand in Baku auch eine internationale Konferenz statt, die dem 100. Geburtstag von Kemel Tokajew sowie dem 115. Geburtstag von Mir Jalal Paschajew gewidmet war.

– Die Problematik des Rückgangs des Wasserspiegels des Kaspischen Meeres wird zunehmend dringlicher. Wie koordinieren Aserbaidschan und Kasachstan ihre Maßnahmen in dieser Angelegenheit?

— Leider sieht sich das Kaspische Meer heute mit einer Reihe ernster ökologischer Herausforderungen konfrontiert. Eine der drängendsten ist die Verlandung – also der rasche Rückgang des Wasserspiegels –, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Bedrohungen mit sich bringt. Beim Sechsten Kaspischen Gipfeltreffen, das 2022 stattfand, habe ich das Thema des ökologischen Ungleichgewichts im Kaspischen Meer zur Sprache gebracht. Leider hat sich die Situation seither nur noch verschärft. Der Wasserstand des Kaspischen Meeres sinkt rapide, und die Ursachen hierfür liegen nicht nur im Klimawandel.

In dieser Situation ist es von äußerster Wichtigkeit, dass alle Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres eine enge Zusammenarbeit etablieren, aktiv wissenschaftliche Informationen austauschen und koordinierte Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen ergreifen.

Der Rückgang des Wasserspiegels und die daraus resultierenden Umweltveränderungen bedrohen die Biodiversität sowie die Nachhaltigkeit des Ökosystems, weshalb gemeinsames Handeln zum Schutz der Natur und zur Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts erforderlich ist.

Darüber hinaus können und sollten Aserbaidschan, Kasachstan und andere kaspische Staaten aktive Initiativen zum Schutz des Kaspischen Meeres auf regionalen und internationalen Plattformen vorantreiben. Angesichts zunehmender transnationaler Umweltrisiken ist das Kaspische Meer nicht mehr nur ein Gewässer, sondern ein Symbol unserer gemeinsamen Verantwortung und der Notwendigkeit geeinter Maßnahmen.