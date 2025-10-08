Präsident Ilham Aliyev dankt brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat auf seiner Social-Media-Plattform X einen Beitrag veröffentlicht, in dem er den brüderlichen Ländern für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur dankt.

In dem Beitrag heißt es: „Ich spreche den Bruderländern erneut meinen Dank für ihre Unterstützung beim Wiederaufbau von Karabach und Ost-Sangesur aus. Das aserbaidschanische Volk wird diese brüderliche Unterstützung niemals vergessen.“