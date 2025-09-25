Präsident Ilham Aliyev dankt Donald Trump für seine Unterstützung des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien

Baku, 25. September, AZERTAC

Die während meines Besuchs in den USA im August erzielten Vereinbarungen haben insgesamt historische Bedeutung.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt dankte dem US-Präsidenten Donald Trump für die Einleitung einer neuen Etappe in den aserbaidschanisch-amerikanischen Beziehungen, für die Entscheidung, die Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft zu heben, sowie für seine Unterstützung des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien.