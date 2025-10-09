Präsident Ilham Aliyev dankt Wladimir Putin für persönliche Überwachung der Situation nach AZAL-Flugzeugabsturz

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, drückte seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin seinen Dank dafür aus, dass er die Situation nach dem AZAL-Flugzeugabsturz persönlich unter Kontrolle hält.

„Ich möchte Ihnen danken, dass Sie diese Situation persönlich unter Kontrolle halten. <…> Sie überwachen persönlich den Verlauf der Untersuchung, und wir hatten keinen Zweifel daran, dass alle Umstände gründlich und objektiv aufgeklärt werden. Daher möchte ich erneut meinen Dank dafür aussprechen, dass Sie es für wichtig gehalten haben, dieses Thema während unseres Treffens anzusprechen“, sagte das Staatsoberhaupt.