Präsident Ilham Aliyev: Der durch TAP und den Südlichen Gaskorridor eröffnete Weg führt nun zu noch größeren Projekten

Baku, 30. September, AZERTAC

„Ich habe Präsident Mattarella heute darüber informiert, dass wir derzeit gemeinsam mit der Europäischen Union am Export von Elektrizität arbeiten. Eine Machbarkeitsstudie für den Bau von Stromleitungen wird derzeit erstellt und soll in Kürze abgeschlossen sein“, sagte Präsident Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella.

Das Staatsoberhaupt stellte fest: „Der durch TAP und den Südlichen Gaskorridor eröffnete Weg ebnet nun den Weg für noch größere Projekte.“