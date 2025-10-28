Präsident Ilham Aliyev: Der Tag des Sieges ist die ruhmreichste Seite unserer Geschichte

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

„Genau vor fünf Jahren wurde dieses Gebiet (das Dorf Horovlu) von der Besatzung befreit, und diese ruhmreiche Geschichte wird für immer in unseren Herzen weiterleben“, sagte Präsident Ilham Aliyev während seines Treffens mit den Bewohnern des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayil.

Der Staatschef betonte, dass Aserbaidschan in wenigen Tagen den fünften Jahrestag seines historischen Sieges feiern werde, und sagte: „Der 8. November – der Tag des Sieges – ist die ruhmreichste Seite unserer Geschichte. Vor fünf Jahren hallte unser historischer Sieg in der ganzen Welt wider.“