Präsident Ilham Aliyev: Die Strafverfolgungsbehörden gelten ebenfalls als Wächter der staatlichen Souveränität

Baku, 22. September, AZERTAC

„Die nationalen Strafverfolgungsbehörden stehen an vorderster Front im Kampf gegen alle Formen der Kriminalität, einschließlich Straftaten, die die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung des Staates bedrohen. Dabei erfüllen sie nicht nur die Aufgabe, die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten, sondern tragen auch zum Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung und Souveränität bei. In dieser Hinsicht werden die Strafverfolgungsbehörden auch als Wächter der staatlichen Souveränität betrachtet“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer der internationalen Konferenz in Baku, die dem Status der Staatsanwaltschaft in der Verfassung gewidmet war.

Der Staatschef betonte zudem, dass die Teilnahme von Delegationen, darunter hochrangige Vertreter nationaler Staatsanwaltschaftsbehörden aus befreundeten Ländern, an dieser Veranstaltung ein Beweis für die Bedeutung sei, die sie der Entwicklung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit beimessen.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich in seiner Botschaft zuversichlich, dass die aktuelle Veranstaltung zum Austausch bewährter Praktiken in der staatsanwaltlichen Tätigkeit, zur Erfassung gemeinsamer Herausforderungen, zu Diskussionen über deren gemeinsame Lösung und zur Stärkung der gegenseitigen Zusammenarbeit beitragen werde.