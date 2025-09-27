Präsident Ilham Aliyev ehrt Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges mit einer Schweigeminute am Gedenktag

Ganja, 27. September, AZERTAC

Am 27. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, um 12:00 Uhr am Ganja-Gedenkkomplex eine Schweigeminute abgehalten, um das Andenken der Märtyrer des Vaterländischen Krieges am Gedenktag zu ehren.