Präsident Ilham Aliyev: Eines der wichtigsten Ergebnisse des Washingtoner Gipfels war Eröffnung des Sangesur-Korridors

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Eines der wichtigsten Ergebnisse des Washingtoner Gipfels war die Eröffnung des Sangesur-Korridors“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS).

„Der Sangesur-Korridor ist als neue Verkehrsader von großer Bedeutung und stellt eine zweite Route sowohl im Rahmen des Mittleren Korridors als auch des Nord-Süd-Korridors dar“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.