Präsident Ilham Aliyev empfängt CEO von TOTAL Energies  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 31. August, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 31. August hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, den Geschäftsführer der Gesellschaft TOTAL Energies, Patrick Pouyanné, zum Gespräch empfangen.

Bei dem Treffen wurde darauf hingewiesen, dass die Förderung im Feld „Abscheron“ begonnen habe. Das Staatsoberhaupt wurde über die Projektparameter detailliert informiert. Zudem wurde betont, dass es sich beim Gewinnungsbohrloch um die produktivste Bohrung mit den geringsten CO2-Emissionen handelt. Dies deutet darauf hin, dass dieses Feld über großes Potenzial und große Perspektiven verfügt.

Im Laufe des Gesprächs tauschten sich die Seiten über die Expansion der Tätigkeit des Unternehmens „Total Energies“ in Aserbaidschan sowie über Übergang zur Phase einer vollständigen Erschließung des Feldes „Abscheron“ aus. Das Unternehmen zeigte sein Interesse für die Beteiligung an den Projekten. Die Seiten diskutierten auch die Aussichten und Möglichkeiten für die Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien im Land, darunter auch in Nachitschewan.