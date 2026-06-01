Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um den Assistenten des US-Außenministers für Wirtschafts- und Unternehmensangelegenheiten VIDEO

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat am 1. Juni eine Delegation unter der Leitung von Caleb Orr, dem Assistenten des US-Außenministers für Wirtschafts- und Unternehmensangelegenheiten, empfangen.

Der Staatschef dankte Caleb Orr für seine Teilnahme an der offiziellen Eröffnung der Ausstellungen im Rahmen der Baku-Energiewoche sowie am Baku-Energieforum.

Er hob zudem die Bedeutung eines Schreibens von US-Präsident Donald Trump an die Veranstaltung hervor und dankte ihm für diese Geste. Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA entwickelten sich in jüngster Zeit erfolgreich weiter, so Aliyev. Besonders betonte er die Bedeutung der unterzeichneten Charta der strategischen Partnerschaft sowie die Bildung von Arbeitsgruppen für die Umsetzung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Auch die bevorstehende erste Sitzung des aserbaidschanisch-amerikanischen Wirtschaftsdialogs wurde hervorgehoben.

Präsident Aliyev unterstrich zudem die Bedeutung der im Rahmen der Baku-Energiewoche unterzeichneten Dokumente und bezeichnete die Veranstaltung als wichtige Plattform für den Austausch über globale Energiefragen sowie für die Zusammenarbeit zwischen internationalen Energieunternehmen, staatlichen Institutionen, Investoren und Fachleuten.

Der US-Vertreter übermittelte die Grüße von US-Präsident Donald Trump und Außenminister Marco Rubio. Der Präsident Aserbaidschans bat, seine Grüße ebenfalls beiden zu übermitteln.

Während des Gesprächs wurde betont, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den USA durch Bemühungen beider Staatsoberhäupter in eine neue Entwicklungsetappe eingetreten sind. Zudem wurden Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert.