Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um italienischen Verteidigungsminister  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 26. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev hat eine Delegation unter Leitung des italienischen Verteidigungsministers Guido Crosetto zum Gespräch empfangen.

Zur Delegation gehört auch der stellvertretende Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Italiens Edmondo Cirielli.

Präsident Ilham Aliyev wies beim Treffen darauf hin, dass der heutige Tag einen Meilenstein der Geschichte der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien markiert, und fügte hinzu, dass ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen aufgeschlagen wurde und die beiden Länder bereits mit der militärisch-technischen Zusammenarbeit begonnen haben.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass Italien über eine hochentwickelte militärisch-technische Industrie verfügt, und bezeichnete die Lieferung eines militärischen Transporters vom Typ “C-27J Spartan“ an Aserbaidschan als Indikator für das hohe Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Italien und Aserbaidschan in vielen Bereichen eine strategische Partnerschaft pflegen, und stellte fest, dass Italien den größten Teil der Handelsbeziehungen Aserbaidschans in Europa abwickelt und der Handelsumsatz zwischen den beiden Ländern 15 Milliarden Dollar übersteigt. Das Staatsoberhaupt erinnerte im Laufe des Gesprächs daran, dass viele italienische Unternehmen erfolgreich in Aserbaidschan tätig sind und an mehreren Projekten teilnehmen.

Präsident Ilham Aliyev hob hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Italien im Bereich Öl und Gas nicht nur für die beiden Länder, sondern für ganz Europa wichtig ist, und verwies darauf, dass starke politische Beziehungen im Mittelpunkt ihrer Entwicklung stehen, und sagte, dass die gemeinsame Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Italien die Grundlage für diese Beziehungen bildet.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass die beiden Länder in engem Kontakt hinsichtlich der Vorbereitungen für die COP29 stehen, die dieses Jahr in Aserbaidschan stattfinden soll.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auch andere Bereiche umfasst, und sprach die Beziehungen im Bildungsbereich an. Der Präsident sagte, dass die italienisch-aserbaidschanische Universität tatsächlich ihren Betrieb aufgenommen hat, und fügte hinzu, dass derzeit der Bau eines neuen modernen Gebäudes und eines Bildungskomplexes für diese Universität im Gange sei.

Präsident Ilham Aliyev zeigte sich zuversichtlich, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter ausgebaut werden.

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto bedankte sich für den Empfang und übermittelte dem Staatsoberhaupt seine Glückwünsche zum Tag der Streitkräfte am 26. Juni.

Minister Guido Crosetto erinnerte an sein vorheriges Treffen mit dem Präsidenten von Aserbaidschan.

Minister Guido Crosetto betonte die Bedeutung des Besuchs einer großen Delegation in Aserbaidschan, zu der auch der stellvertretende italienische Außenministers und Minister für internationale Zusammenarbeit, Edmondo Cirielli, gehört, und betonte besonders, dass die beiden Länder eine Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungsindustrie aufgenommen haben.