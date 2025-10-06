Präsident Ilham Aliyev empfängt Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten in Gabala VIDEO

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Am 6. Oktober hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Gabala den Generalsekretär der Organisation Turkischer Staaten (OTS), Kubanychbek Omuraliev, empfangen.

Im Verlauf des Gesprächs erinnerten sich beide Seiten mit Genugtuung an frühere Treffen.

Der Generalsekretär gratulierte Präsident Ilham Aliyev zu den in Washington erzielten Fortschritten bei der Förderung der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan und betonte deren Bedeutung.

Der Staatschef bedankte sich für die Glückwünsche.

Kubanychbek Omuraliev sprach Präsident Ilham Aliyev seinen Dank für die Unterstützung Aserbaidschans bei der Stärkung des internationalen Ansehens der OTS sowie der Zusammenarbeit zwischen den Mitglieds- und Beobachterstaaten aus.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand auch der bevorstehende 12. Gipfel des Rates der Staatsoberhäupter der OTS, der unter dem Motto „Regionaler Frieden und Sicherheit“ in Gabala stattfinden wird. Im Rahmen des Gipfels sollen wichtige Themen erörtert werden.

Präsident Ilham Aliyev äußerte seine Zuversicht, dass der Gipfel einen wesentlichen Beitrag zur Vertiefung von Freundschaft, Solidarität und Partnerschaft in der türkischen Welt leisten werde.

Zudem fand ein Meinungsaustausch über die Perspektiven der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der OTS statt.