Präsident Ilham Aliyev empfängt Mitbegründer und Co-Vorsitzenden von CVC Capital Partners AKTUALISIERT

Baku, 29. Mai, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am 29. Mai den Mitbegründer und Co-Vorsitzenden des Finanzunternehmens “CVC Capital Partners“, Rolly van Rappardf, zum Gespräch empfangen.

Rolly van Rappard lobte die laufenden Entwicklungsprozesse in Aserbaidschan und würdigte große Fortschritte in verschiedenen Sektoren des Landes. Er zeigte sich zufrieden mit erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen CVC Capital Partners und dem staatlichen Ölfonds Aserbaidschans und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Partnerschaft in Zukunft weiter stärken wird.

Präsident Ilham Aliyev schätzte eine enge Partnerschaft zwischen dem Finanzunternehmen “CVC Capital Partners“ und dem staatlichen Ölfonds der Republik Aserbaidschan hoch ein, der erfolgreich mit führenden globalen Finanzinstituten zusammenarbeitet, und betonte, dass es ein günstiges Umfeld für die weitere Stärkung der bestehenden Beziehungen besteht. Der Präsident fügte hinzu, dass der staatliche Ölfonds sein Geschäft kontinuierlich ausbaut. Das Staatsoberhaupt betonte, dass die Vermögenswerte des Fonds auch in volatilen Finanzmärkten wachsen.

CVC Capital Partners wurde 1981 gegründet und verwaltet Vermögenswerte im Wert von rund 186 Milliarden Euro in sieben komplementären Anlagestrategien in den Bereichen Private Equity, Sekundärmarkt, Kredit und Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg hat 40 Niederlassungen in verschiedenen Städten der Welt und beschäftigt 850 Menschen.