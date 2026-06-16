Präsident Ilham Aliyev empfängt Präfekten des Dikasteriums für interreligiösen Dialog des Heiligen Stuhls VIDEO

Baku, 16. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, empfing am 16. Juni George Jacob Koovakad, den Präfekten des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog des Heiligen Stuhls.

Während des Treffens würdigten die Gesprächspartner die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl und hoben die Rolle gegenseitiger Besuche auf verschiedenen Ebenen bei der Förderung der bilateralen Beziehungen hervor. In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung der bevorstehenden Reise von George Jacob Koovakad in die Regionen Aserbaidschans betont.

George Jacob Koovakad dankte für den herzlichen Empfang und die ihm entgegengebrachte Gastfreundschaft und übermittelte dem Staatsoberhaupt die Grüße von Pope Leo XIV sowie von Pietro Parolin.

Präsident Ilham Aliyev bedankte sich für die Grüße und bat darum, seine Grüße an Papst Leo XIV. und Kardinal Pietro Parolin zu übermitteln.

Das Staatsoberhaupt erinnerte mit Genugtuung an seinen Besuch im Vatikanstaat und sein Treffen mit dem verstorbenen Pope Francis sowie an dessen Besuch in Aserbaidschan.

Beide Seiten würdigten die Tatsache, dass Vertreter verschiedener Völker und Religionen in Aserbaidschan seit jeher wie eine Familie in einer Atmosphäre des Friedens und des gegenseitigen Respekts zusammenleben. Darüber hinaus wurde betont, dass Aserbaidschan als Zentrum der Toleranz und des Multikulturalismus einen wichtigen Beitrag zur Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs weltweit leistet.

Hervorgehoben wurden die Aktivitäten der katholischen Kirche in Aserbaidschan hingewiesen. Zudem wurde erwähnt, dass derzeit der Bau einer zweiten katholischen Kirche im Land im Gange ist.

Während des Treffens wurde auch die Zusammenarbeit zwischen der Heydar-Aliyev-Stiftung und dem Heiligen Stuhl erörtert. Dabei wurde die Rolle der Stiftung bei der Bewahrung des kulturellen Erbes sowie bei der Förderung des interreligiösen Dialogs durch ihre Projekte hervorgehoben.

Die Gesprächspartner tauschten außerdem Meinungen über die Perspektiven einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Heiligen Stuhl sowie über andere Fragen von gegenseitigem Interesse aus.

Zum Abschluss des Treffens überreichte Präsident Ilham Aliyev George Jacob Koovakad ein Einladungsschreiben an Papst Leo XIV. mit der Einladung zu einem Besuch in Aserbaidschan.