Präsident Ilham Aliyev empfängt türkischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 4. April, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat heute den Minister für Energie und natürliche Ressourcen der Republik Türkei, Alparslan Bayraktar, zu einem Gespräch empfangen. A. Bayraktar weilt zu einem Besuch in Aserbaidschan, um am 11. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Südlichen Gaskorridor und dem 3. Ministertreffen des Beratungsgremiums für Grüne Energie teilzunehmen.

Im Gespräch wurde der Ausbau der Zusammenarbeit im Energiesektor zwischen Aserbaidschan und der Türkei erörtert, insbesondere im Bereich Kohlenwasserstoffe und Elektrizität. Hervorgehoben wurde , dass es große Möglichkeiten gibt, diese Zusammenarbeit in der Zukunft auszuweiten. Die Kooperation zwischen SOCAR, Turkish Petroleum und BOTAŞ wurde positiv bewertet. Bei dem treffen wurde diskutiert, wie diese gemeinsame Tätigkeit in der Zukunft in Aserbaidschan, der Türkei und anderen Ländern ausgeübt werden kann. Das Thema des Exports von Elektrizität wurde angesprochen. Hervorgehoben wurde, dass SOCAR bereits Elektrizität in die Türkei exportiert. Die Bedeutung des Dokuments über den Export von 75 Megawatt Elektrizität aus Nachitschewan, das heute zwischen der Offenen AG AzerEnerji und der türkischen Gesellschaft für Stromübertragung (TEİAŞ) unterzeichnet werden soll, wurde betont. Man teillte auch mit, dass ein Memorandum zur Erweiterung der Zusammenarbeit im Bereich der grünen Energie zwischen Aserbaidschan, Georgien, der Türkei und Bulgarien unterzeichnet wird.