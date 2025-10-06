Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten AKTUALISIERT VIDEO

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Am 6. Oktober hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in Gabala den Vorsitzenden des Ältestenrats der Organisation der Turkstaaten (OTS), Binali Yıldırım, empfangen.

Während des Gesprächs erinnerte das Staatsoberhaupt mit Freude an seine Treffen mit Binali Yıldırım und an dessen frühere Besuche in Aserbaidschan.

Binali Yıldırım drückte Präsident Ilham Aliyev seinen Dank für die Unterstützung der Aktivitäten der Organisation der Turkstaaten aus und betonte, dass der Ältestenrat weiterhin zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den turkischen Staaten beitragen werde.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung des bevorstehenden 12. Gipfels des Rates der OTS-Staatsoberhäupter hervorgehoben, wobei das Vertrauen geäußert wurde, dass er, wie andere große internationale Veranstaltungen, die in Aserbaidschan stattfanden – hervorragend organisiert sein werde.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde die fortschreitende Ausweitung der brüderlichen und strategischen Allianzbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei in allen Bereichen betont.