Präsident Ilham Aliyev empfängt Vorsitzenden des Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate VIDEO

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, empfing am 29. Oktober eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden des Föderalen Nationalrats der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saqr Ghobash.

Wie AZERTAC berichtet, überbrachte der Gast zunächst dem Staatsoberhaupt und dem aserbaidschanischen Volk die Grüße von Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Saqr Ghobash erinnerte mit Freude an den Besuch von Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Aserbaidschan, insbesondere in der Stadt Schuscha, im September dieses Jahres, sowie an dessen Treffen mit Präsident Ilham Aliyev.

Der Vorsitzende des Föderalen Nationalrats der VAE betonte, dass die internationale parlamentarische Konferenz zum 30. Jahrestag der Verabschiedung der Verfassung der Republik Aserbaidschan auf hohem Niveau organisiert worden sei. Dies sei ein deutliches Zeichen für die Treue und Wertschätzung des Landes gegenüber seinen verfassungsmäßigen Werten und seiner Souveränität.

Saqr Ghobash würdigte die Entwicklung Aserbaidschans, die das Ergebnis der weitsichtigen Politik von Präsident Ilham Aliyev sei, und zeigte sich beeindruckt von der Schönheit und Architektur der Hauptstadt Baku.

Präsident Aliyev dankte für die Grüße und bat, seine eigenen Grüße dem Präsidenten und dem Volk der VAE zu übermitteln. Er erinnerte sich mit Freude an die Treffen und Gespräche mit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan sowohl in Abu Dhabi als auch in Baku und Schuscha.

Zudem würdigte Präsident Aliyev die weitsichtige Politik des früheren Präsidenten der VAE, Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan, und die kontinuierlichen Anstrengungen der Landesführung, die zur erfolgreichen und vorbildlichen Entwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate beigetragen haben. Er erinnerte auch an das Treffen des aserbaidschanischen Staatsgründers Heydar Aliyev mit Scheich Zayed bin Sultan Al Nahyan beim Gipfel der Organisation für Islamische Zusammenarbeit 1994 in Casablanca, das die Grundlage für die heutigen bilateralen Beziehungen gelegt habe.

Saqr Ghobash gratulierte Präsident Aliyev zudem zur Sicherung des Friedens in der Region und zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien.

Ilham Aliyev bedankte sich für die Glückwünsche und sagte, dass Aserbaidschan und Armenien sich nach 30 Jahren Besatzung nun an friedliche Lebensbedingungen anpassen. Er erklärte, dass Aserbaidschan weiterhin auf die Sicherung nachhaltigen Friedens in der Region sowie auf die Umsetzung von Verkehrsprojekten, insbesondere im Rahmen der TRIPP-Route, hinarbeiten werde.

Im Laufe des Gesprächs wurde hervorgehoben, dass sich die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und den VAE erfolgreich auf strategischer Partnerschaftsebene in allen Bereichen entwickeln. Besonders hervorgehoben wurden die Investitionen von „Masdar“ in Aserbaidschans Bereich der erneuerbaren Energien, die Partnerschaft zwischen SOCAR und ADNOC sowie zusätzliche bilaterale Investitionen.