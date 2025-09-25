Präsident Ilham Aliyev: Endgültige Aufhebung des Abschnitts 907 des US-Kongresses würde Vertrauen und Zusammenarbeit stärken
Baku, 25. September, AZERTAC
Die Entscheidung von Präsident Trump aus dem Jahr 1992, die Sanktionen gegen Aserbaidschan im Rahmen des Freedom Support Act in Form des Abschnitts 907 auszusetzen, ist ebenfalls ein historischer Schritt.
Wie AZERTAC berichtet, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dies in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Das Staatsoberhaupt betonte, dass die endgültige Aufhebung des Abschnitt 907 des US-Kongresses das Erbe der doppelten Standards beenden und Vertrauen sowie Zusammenarbeit stärken würde – gerade in einer Zeit, in der Aserbaidschan einen Beitrag zur globalen Sicherheit und Stabilität leistet.
