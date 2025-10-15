Präsident Ilham Aliyev: Entscheidung, 13. Tagung des Welt-Städteforums in Baku auszurichten, ist ein Zeichen für Aserbaidschans Beitrag zu internationalen Urbanisierungsprozessen

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

„Die Entscheidung, die 13. Tagung des Welt-Städteforums – einer der weltweit einflussreichsten Veranstaltungen im Bereich der Stadtplanung im Jahr 2026 in der Stadt Baku abzuhalten, ist ein Zeichen für Aserbaidschans Beitrag zu internationalen Urbanisierungsprozessen sowie für das hohe Maß an Vertrauen, das dem Land als verlässlicher Partner entgegengebracht wird“, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 3. Nationalen Städteforums Aserbaidschans.

Das Staatsoberhaupt betonte zudem, dass dieses prestigeträchtige Ereignis die Rolle Aserbaidschans in den globalen Urbanisierungsprozessen weiter stärken und einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region sowie zur Verwirklichung globaler Urbanisierungsziele leisten wird.