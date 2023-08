Präsident Ilham Aliyev: Erfolgreiche Entwicklung der aserbaidschanisch-moldauischen Freundschaft und Zusammenarbeit ist zufriedenstellend

Baku, 27. August, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, sandte der Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, folgendes Glückwunschschreiben:

„In meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes gratuliere ich Ihnen und Ihrem Volk ganz herzlich zum Nationalfeiertag der Republik Moldau – dem Unabhängigkeitstag.

Die erfolgreiche Entwicklung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Moldawien auf der Grundlage guter Traditionen sind zufriedenstellend. Das hohe Niveau unserer politischen Beziehungen hat eine gute Grundlage für den Ausbau unserer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit in einer Reihe von Bereichen geschaffen.

Ich erinnere mich noch an unser Treffen mit Ihnen, das in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens stattfand, sowie an unsere Gespräche über das breite Spektrum der bilateralen Beziehungen und die Aussichten für unsere Zusammenarbeit am Rande meines Besuchs in Moldawien zur Teilnahme am zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Chișinău.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Bemühungen zur Stärkung der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Moldawien erfolgreich fortsetzen, unsere enge Zusammenarbeit sowohl im bilateralen Format als auch im Rahmen internationaler Organisationen vertiefen und das Potenzial unserer gemeinsamen Aktivitäten im Einklang mit den Interessen unserer Völker voll ausschöpfen werden.

An diesem denkwürdigen Tag wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück, Erfolg bei Ihren Bemühungen und dem befreundeten moldauischen Volk dauerhaften Frieden und Wohlstand“.