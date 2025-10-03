Präsident Ilham Aliyev: Erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Korea ist zufriedenstellend

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

„Die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Korea ist zufriedenstellend“, erklärte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einem Schreiben an den Präsidenten der Republik Korea, Lee Jae Myung, anlässlich des Nationalfeiertags dieses Landes.

Präsident Ilham Aliyev wies in seinem Brief darauf hin, dass es heute viele Möglichkeiten gibt, die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen weiter zu vertiefen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Industrie, Hochtechnologien, digitale Transformation, Wissenschaft, Bildung und anderen Feldern.