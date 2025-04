Präsident Ilham Aliyev: Es gibt große Chance, Studentenzahl aus Aserbaidschan in China zu erhöhen

Baku, 26. April, AZERTAC

Es gibt eine große Chance, die Zahl der Studierenden aus Aserbaidschan in China zu erhöhen, sagte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einem Interview mit dem China Global Television Network (CGTN).

„Ich denke, es wäre eine gute Idee, über die Gründung einer chinesisch-aserbaidschanischen Universität in Aserbaidschan nachzudenken. Wir befinden uns derzeit in der Phase der Evaluierung dieser Möglichkeit. Je mehr Menschen reisen, desto besser lernen sie die Kultur und die Menschen des anderen Landes kennen und desto enger werden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Denn ja, wir treffen politische Entscheidungen. Wir sind strategische Partner. Wir sind Freunde – sowohl als Staats- und Regierungschefs als auch als Regierungen. Aber wir brauchen auch, dass die Menschen einander näherkommen und ebenfalls Freunde werden“, so Präsident Ilham Aliyev.