Präsident Ilham Aliyev: Es gibt großes Potenzial für Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Vietnam in verschiedenen Bereichen

Baku, 7. Mai, AZERTAC

„Durch gemeinsame Bemühungen besteht ein starkes Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Vietnam in Bereichen wie Handel, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Energie, Verkehr und anderen. Heute wurden diese und weitere Themen eingehend erörtert“, sagte der Präsident Aserbaidschans Ilham Aliyev in seiner Presseerklärung mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam.

„Die im Energiesektor unterzeichneten Dokumente und die Gespräche, die wir geführt haben, geben uns Anlass zu der Annahme, dass wir unsere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet in naher Zukunft weiter ausbauen werden“, betonte das Staatsoberhaupt.