Präsident Ilham Aliyev: Es ist erfreulich, wachsende Bedeutung der Ausstellung „Rebuild Karabakh” zu sehen

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

„Es ist erfreulich zu sehen, wie die Ausstellung „Rebuild Karabakh” sowohl für lokale als auch internationale Teilnehmer an Bedeutung gewinnt“, schrieb Präsident Ilham Aliyev in seiner Botschaft an die Teilnehmer der 5. Aserbaidschanischen Internationalen Ausstellung „Wiederaufbau, Rekonstruktion und Entwicklung von Karabach – „Rebuild Karabakh”.

Der Präsident Aserbaidschans stellte fest, dass die Ausstellung modernste Technologien und innovative Lösungen präsentiert, Diskussionen über gemeinsame Projekte und Partnerschaftsmöglichkeiten fördert und neue Perspektiven für die sozioökonomische Entwicklung der Region schafft.

„Diese Veranstaltung, die bereits zum fünften Mal stattfindet, zeigt nicht nur die Errungenschaften Aserbaidschans der Welt, sondern stärkt auch die Position unseres Landes als globales Zentrum für Investitionen, Technologie und Innovation“, betonte das Staatsoberhaupt.