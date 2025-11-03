Präsident Ilham Aliyev: Finanzierung der Wissenschaft in Aserbaidschan hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt
Baku, 3. November, AZERTAC
„Die für die Wissenschaft in Aserbaidschan bereitgestellten Mittel haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Rede bei einer Konferenz anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Nationalen Akademie der Wissenschaften Aserbaidschans.
„Während meiner Präsidentschaft wurde die Aufmerksamkeit für die Entwicklung der aserbaidschanischen Wissenschaft konsequent im Einklang mit der Politik von Nationalleader Heydar Aliyev fortgesetzt. Zahlreiche Maßnahmen wurden ergriffen“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.
