Präsident Ilham Aliyev: Gemeinsame Erklärung ist ein historisches Ereignis und schlägt ein neues Kapitel in den aserbaidschanisch-chinesischen Beziehungen auf

Baku, 21. April, AZERTAC

„Ich glaube wirklich, dass unser Treffen in Astana (mit dem Präsidenten von China, Xi Jinping – Anm. d. Red.) und die dabei verabschiedete Gemeinsame Erklärung ein historisches Ereignis sind, das ein neues Kapitel in den aserbaidschanisch-chinesischen Beziehungen aufschlägt“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in einem exklusiven Interview mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua.

„Während des bilateralen Treffens mit dem Präsidenten von China, Xi Jinping, habe ich betont, dass die verabschiedete Erklärung China und Aserbaidschan offiziell zu strategischen Partnern macht, was ein großer Erfolg und zugleich eine große Verantwortung ist“, fügte der Staatschef hinzu.

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich zuversichtlich, dass der Austausch hochrangiger Besuche der Vertiefung der zwischenstaatlichen Beziehungen weiteren Schwung verleihen wird.