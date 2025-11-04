Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

Präsident Ilham Aliyev genehmigt Vereinbarung über Zusammenarbeit bei der Umsetzung der „ASAN Khidmat“-Praxis in Pakistan

Baku, 4. November, AZERTAC

Der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat einen Erlass unterzeichnet, der die Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Pakistan bei der Umsetzung der „ASAN Khidmat“-Praxis in Pakistan genehmigt.

Laut Präsidentenerlass wurde die am 10. September 2025 in Islamabad unterzeichnete „Vereinbarung zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Islamischen Republik Pakistan über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der “ASAN Khidmat“-Erfahrung in Pakistan“ offiziell genehmigt.

Gemäß dem Dokument wurde die Staatliche Agentur für öffentliche Dienste und soziale Innovationen unter dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan damit beauftragt, die Umsetzung der Bestimmungen der Vereinbarung nach ihrem Inkrafttreten sicherzustellen.

Das Außenministerium wurde angewiesen, die Regierung der Islamischen Republik Pakistan darüber zu informieren, dass die für das Inkrafttreten der Vereinbarung erforderlichen innerstaatlichen Verfahren abgeschlossen sind.

