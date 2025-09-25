Präsident Ilham Aliyev: Gespräche mit Armenien führten nur deshalb zu positiven Ergebnissen, weil sie ausschließlich auf bilateraler Grundlage geführt wurden

Baku, 25. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, äußerte sich in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Naionen zu den Friedensverhandlungen mit Armenien.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte das Staatsoberhaupt folgendermaßen: „Wir haben fünf grundlegende Prinzipien vorgelegt, die auf dem Völkerrecht basieren, und einen Entwurf für ein Friedensabkommen eingereicht. Daraufhin begann auf unsere Initiative hin der Verhandlungsprozess über den Textentwurf, der sich von Oktober 2022 bis zum Sommer 2025 erstreckte.

Trotz einigen Provokationen führten die Gespräche zu positiven Ergebnissen, weil sie nur zwischen den beiden Seiten und ohne äußere Einmischung geführt wurden.