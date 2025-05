Präsident Ilham Aliyev gratuliert Friedrich Merz zur Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland

Baku, 9. Mai, AZERTAC

„Zu Ihrer Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland spreche ich Ihnen meine herzlichen Glückwünsche aus. Für Ihre verantwortungsvolle Tätigkeit im Dienste des Wohlergehens des befreundeten deutschen Volkes wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland zeichnen sich durch eine breit gefächerte Agenda aus. Wir messen der Entwicklung freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen zwischen unseren Ländern in allen Bereichen große Bedeutung bei, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Energie, einschließlich alternativer und erneuerbarer Energien sowie in humanitären und anderen Sektoren“, schrieb Präsident Ilham Aliyev in seinem Glückwunschschreiben an den designierten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Friedrich Merz.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir durch unsere gemeinsamen Bemühungen und im Einklang mit den Interessen unserer Völker die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Deutschland weiter festigen, unsere für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sowohl bilateral als auch multilateral ausbauen und sie mit neuen Inhalten bereichern werden“, hieß es in dem Schreiben.