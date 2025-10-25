Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk zum Nationalfeiertag

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew und dem kasachischen Volk anlässlich des Nationalfeiertags der Republik Kasachstan – des Tages der Republik – herzlich gratuliert.

In seinem Glückwunschschreiben heißt es: „Die beachtlichen Erfolge Erfolge Kasachstans in allen Bereichen, seine wirtschaftliche Entwicklung, die Verbesserung des Wohlstands der Bevölkerung sowie sein hohes Ansehen auf internationaler Ebene sind das Ergebnis der weitgehenden Reformen, die unter Ihrer Führung umgesetzt wurden, und Ihres unermüdlichen Engagements.

Die gemeinsamen historischen und kulturellen Wurzeln unserer Völker zählen zu den zentralen Faktoren, die unsere zwischenstaatliche Zusammenarbeit prägen. Die Beziehungen zwischen unseren brüderlichen Ländern entwickeln sich im Geist von gegenseitigem Vertrauen und hoher Wertschätzung. Der ”Vertrag über strategische Partnerschaft und Allianzbeziehungen zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Kasachstan”, dessen 20. Jahrestag wir in diesem Jahr begingen, spiegelt eindrucksvoll die strategische Natur unserer zwischenstaatlichen Beziehungen wider.

Unsere intensiven politischen Kontakte, das hohe gegenseitige Verständnis und der fortlaufende Dialog schaffen eine solide Grundlage, um die Zusammenarbeit in Handel, Wirtschaft, Energie, Verkehr, Investitionen, IT, Kultur und Humanitärem weiter auszubauen.

Die erzielten Ergebnisse, die getroffenen Vereinbarungen und die unterzeichneten Dokumente während meines jüngsten Staatsbesuchs in Ihrem Bruderland sind ein deutliches Zeugnis unseres unerschütterlichen Willens und unserer Entschlossenheit, unsere Beziehungen weiter zu vertiefen.

Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen auch künftig erfolgreich fortsetzen werden, um die Brüderlichkeit, die verlässliche strategische Partnerschaft und Allianz zwischen Aserbaidschan und Kasachstan zu stärken und unsere Zusammenarbeit umfassend auszubauen.

An diesem denkwürdigen Tag wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Erfolg in Ihren hohen staatlichen Aufgaben sowie dem brüderlichen kasachischen Volk Frieden, Wohlstand und Fülle.“