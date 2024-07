Präsident Ilham Aliyev gratuliert Präsident Lukaschenko zum Unabhängigkeitstag seines Landes

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Anlässlich des Unabhängigkeitstags der Republik Belarus sandte Präsident Ilham Aliyev dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ein Glückwunschschreiben.

Im Brief heißt es: “Unsere Bruderländer haben in den vergangenen Jahrzehnten enge strategische Beziehungen aufgebaut, die auf den Grundsätzen der Freundschaft, des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung beruhen. Ihr jüngster Staatsbesuch in Aserbaidschan, die während dieses Besuchs geführten Verhandlungen und die unterzeichneten Dokumente haben erneut bewiesen, dass sich gute Traditionen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Belarus heute erfolgreich weiterentwickeln.

Ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zur Umsetzung der künftigen Initiativen und Projekte, dem weiteren Ausbau der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen der Republik Aserbaidschan und der Republik Belarus sowie zur Verbesserung des Wohlstands unserer befreundeten Völker und Länder beitragen werden.“

Der Präsident von Aserbaidschan wünschte Präsident Lukaschenko gute Gesundheit, viel Glück und Erfolg bei seiner Tätigkeit und der Republik Belarus Frieden und Wohlstand.