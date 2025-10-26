Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem österreichischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat dem Bundespräsidenten der Republik Österreich, Alexander Van der Bellen, und dem österreichischen Volk anlässlich des Nationalfeiertags seine Glückwünsche übermittelt.

Im Glückwunschschreiben heißt es: “Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich gratuliere Ihnen und in Ihrer Person dem gesamten österreichischen Volk herzlich sowohl in meinem eigenen Namen und im Namen des aserbaidschanischen Volkes.

Ich bin überzeugt, dass die freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Österreich auch künftig im Interesse unserer Völker weiterentwickelt werden.

An diesem denkwürdigen Tag übermittle ich Ihnen meine besten Wünsche und wünsche dem österreichischen Volk stets Frieden und Wohlstand."