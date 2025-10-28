Präsident Ilham Aliyev gratuliert seinem tschechischen Amtskollegen zum Nationalfeiertag

Baku, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat Präsident Petr Pavel und dem Volk der Tschechischen Republik anlässlich des Nationalfeiertags seine Glückwünsche übermittelt.

Im Glückwunschschreiben heißt es: „Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere gemeinsamen Anstrengungen fortsetzen werden, um die zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Tschechischen Republik zu festigen und unsere Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse zum Wohle unserer Völker weiter auszubauen.“

Präsident Ilham Aliyev übermittelte seine besten Wünsche an Präsident Petr Pavel und wünschte dem tschechischen Volk dauerhaften Frieden und Wohlstand.