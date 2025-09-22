Präsident Ilham Aliyev: Günstige geographische Lage Aserbaidschans macht unser Land zu einem strategischen Zentrum der regionalen Wirtschaftspolitik

Baku, 22. September, AZERTAC

„Die günstige geographische Lage Aserbaidschans macht unser Land zu einem strategischen Zentrum der regionalen Wirtschaftspolitik“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Ersten Aserbaidschanischen Internationalen Investitionsforums, das in Baku stattfindet.

„Das Transitvolumen von Waren durch den Mittleren Korridor wächst jedes Jahr. Es wird erwartet, dass dieser Indikator in den kommenden Jahren weiter ansteigt, insbesondere mit der Inbetriebnahme des Sangesur-Korridors. Die im Land geschaffene moderne Infrastruktur, einschließlich des Internationalen Handelsseehafens Baku, der Freihandelszone Alat und des modernen Eisenbahnnetzes, bietet Investoren alle Annehmlichkeiten in Bezug auf direkten Zugang zu globalen Märkten und hohe Transit-Effizienz. Gleichzeitig bieten spezielle Wirtschaftszonen in Verbindung mit moderner Transport- und digitaler Infrastruktur fertige Plattformen für Produktion, Logistik, erneuerbare Energien, digitale Dienstleistungen und Landwirtschaft mit hohem Mehrwert“, fügte der Staatschef hinzu.