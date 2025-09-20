Präsident Ilham Aliyev hält erweitertes Treffen beim Arbeitsmittagessen in Baku mit seinem ruandischen Amtskollegen ab AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 20. September, AZERTAC

Am 20. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev bei einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen mit der gesamten Delegation in Baku ein erweitertes Treffen mit dem Präsidenten der Republik Ruanda Paul Kagame abgehalten.

Während des Treffens betonten die Staatsoberhäupter, dass die politischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Ruanda ein hohes Niveau erreicht haben. Zugleich unterstrichen sie die Notwendigkeit, auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Kultur und Humanitäres entsprechend weiterzuentwickeln.

In diesem Zusammenhang fand ein Meinungsaustausch über Themen wie Energie, Landwirtschaft, Tourismus sowie Studentenaustausch. Dabei wurde auch die mögliche Anwendung des aserbaidschanischen Bürgerservice-Modells „ASAN Xidmət” in Ruanda erörtert.“

Im Verlauf des Gesprächs wurde zudem auf die Ausweitung der bilateralen völkerrechtlichen Vertragsbasis zwischen Aserbaidschan und Ruanda angesprochen.