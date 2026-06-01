Präsident Ilham Aliyev: Heute arbeiten wir eng mit unseren Partnern an Energiekabeln zusammen

Baku, 1. Juni, AZERTAC

„Heute arbeiten wir eng mit unseren Partnern an Energiekabeln zusammen“, sagte Ilham Aliyev in seiner Rede bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung der Baku-Energiewoche.

Das Staatsoberhaupt erklärte, dass das Energiekabelprojekt durch das Schwarze Meer, dessen Machbarkeitsstudie kurz vor dem Abschluss stehe, von Aserbaidschan über Georgien und unter dem Schwarzen Meer nach Rumänien, Ungarn und in viele weitere Länder führen werde.

„Ein weiteres Projekt, das sich ebenfalls in der Umsetzungsphase befindet, ist die landgestützte Stromkabelverbindung zwischen Aserbaidschan, Georgien, der Türkei und Bulgarien, fügte der Präsident hinzu.