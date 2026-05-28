Präsident Ilham Aliyev: Heute leben wir als siegreiches Volk und siegreicher Staat in Wohlstand

Baku, 28. Mai, AZERTAC

„Heute leben wir als siegreiches Volk und siegreicher Staat in Wohlstand. Das ist eine große Quelle des Stolzes“, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, bei seinem Treffen mit Bewohnern des Dorfes Boyuk Galaderesi in Schuscha.

„Die Durchführung solcher Wiederaufbau- und Bauarbeiten innerhalb kurzer Zeit geschieht ebenfalls im Interesse der Menschen. Das heißt, damit die Menschen rasch zurückkehren, hier komfortabel leben und sich sicher fühlen können; damit sie aufbauen und schaffen, Kinder großziehen, sich um die Älteren im Dorf kümmern und das Leben genießen können“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.