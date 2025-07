Präsident Ilham Aliyev: Heute schreiten Aserbaidschan und Türkei Seite an Seite selbstbewusst und erfolgreich in die Zukunft

Baku, 15. Juli, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat anlässlich der Ereignisse vom 15. Juli in der Türkei einen Brief an den Präsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdogan, gesendet.

„Ich ehre das liebevolle Andenken all unserer Brüder und Schwestern, die vor neun Jahren beim vereitelten Putschversuch in der Türkei ihr Leben ließen, mit tiefem Respekt und Hochachtung und spreche ihren Familien sowie dem gesamten türkischen Volk mein aufrichtiges Beileid aus.

In jener Nacht schrieb das Bruderland Türkei das größte Heldenepos seiner jüngeren Geschichte. Ihr mutiges und standhaftes Volk erhob sich zur Verteidigung von Heimat, Flagge und Staat, stellte sich dem blutigen Putschversuch entgegen, der die verfassungsmäßigen und demokratischen Grundlagen der Republik Türkei bedrohte, und machte seine Brust zum Schild. Heute können wir mit Stolz sagen: Der 15. Juli – der Tag der Demokratie und nationalen Einheit – ist ein bedeutendes Datum, das den Sieg des starken und unerschütterlichen Willens, der nationalen Einheit, der Solidarität und des Patriotismus würdigt.

Vom ersten Moment dieses heimtückischen Putschversuchs an haben das Volk und der Staat Aserbaidschans ihre Unterstützung und Solidarität mit der brüderlichen Türkei gezeigt. Das war erneut ein klares Zeichen des Prinzips „Eine Nation, zwei Staaten“ – ein leuchtendes Beispiel für unsere Brüderlichkeit.

Dieser abscheuliche Angriff auf den türkischen Staat konnte dank Ihrer Führung, Ihrer festen Entschlossenheit und der unerschütterlichen Einheit Ihres Volkes vereitelt werden. Ihr Bruderland ist aus dieser schweren Prüfung mit reinem Gewissen und noch stärker hervorgegangen und hat der Welt seine Stärke einmal mehr bewiesen.

Heute arbeiten Sie mit Entschlossenheit daran, das Ziel einer terrorfreien Türkei zu verwirklichen und kommenden Generationen ein sicheres, friedliches und wohlhabendes Land zu hinterlassen. Die jüngste Entscheidung der Terrororganisation PKK, sich aufzulösen und die Waffen niederzulegen, ist ein sehr starker Beweis für Ihren politischen Willen – ein Triumph der nationalen Einheit und Solidarität.

„Heute schreiten Aserbaidschan und die Türkei Schulter an Schulter, selbstbewusst und erfolgreich auf dem Wege in eine gemeinsame Zukunft voran.

Die unerschütterliche Brüderlichkeit, die unvergleichliche Einheit und die strategische Allianz zwischen unseren Ländern sind ein Schlüsselfaktor für Sicherheit, Partnerschaft und Entwicklung – sowohl in unserer Region als auch darüber hinaus. Ich bin mir sicher, dass wir unsere gemeinsamen Bemühungen fortsetzen werden, um unsere strategische Allianz weiter zu stärken und zu vertiefen. Sie beruht auf dem Willen unserer Brudervölker, die sich immer gegenseitig unterstützt haben, und auf der Schuscha-Erklärung.“

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen beste Gesundheit, Glück, viel Erfolg bei Ihrer Arbeit sowie dem Brudervolk der Türkei immerwährenden Frieden, Wohlstand und Wohlergehen zu wünschen.“